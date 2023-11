Há muitas decisões em perspetiva na penúltima jornada da Liga dos Campeões e o FC Porto, com jogo grande em Barcelona, pode selar já o apuramento nesta terça-feira. Para o Sp. Braga, com vida mais difícil, a ronda afigura-se também como decisiva, enquanto o Benfica, fora de combate desde a quarta jornada, procura salvar o objetivo mínimo e adiar a luta pelo terceiro lugar para a última ronda.

À partida para esta ronda já há seis equipas apuradas, mas apenas o Bayern Munique tem o primeiro lugar assegurado. Aos alemães, na lista de equipas que já estão nos oitavos, juntam-se Manchester City e Real Madrid, que também confirmaram o favoritismo e venceram até aqui todos os jogos, mais Leipzig, Inter e Real Sociedad.

Além do Benfica, há cinco equipas já sem hipóteses de chegar aos oitavos, mas nenhuma fora da corrida pelo terceiro lugar.

As contas, grupo a grupo.

Grupo A

5ª jornada (29 novembro)

Galatasaray-Manchester United (17h45)

Bayern Munique-FC Copenhaga (20h00)

O absoluto domínio do Bayern Munique, já apurado e com o primeiro lugar assegurado, deixou bem embrulhado o resto do grupo. Ainda não ficará definida a segunda equipa apurada nesta jornada, mas o Manchester United corre o risco de ficar já fora das contas, se perder na Turquia. Caso cheguem «vivos» à última ronda, a decisão para os «red devils» será na visita ao Bayern Munique.

Grupo B

5ª jornada (29 novembro)

Sevilha-PSV (17h45)

Arsenal-Lens (20h00)

Tudo por decidir e muitas contas para fazer. Mas ao Arsenal basta um empate frente ao Lens para assegurar já a qualificação. E até pode apurar-se perdendo, caso o Sevilha vença o PSV.

Os neerlandeses, com vantagem sobre o Lens no confronto direto, também podem selar o apuramento nesta ronda, se vencerem o Sevilha e os franceses perderem. Quanto aos andaluzes, correm sérios riscos de ficar desde já eliminados, o que só não acontecerá em caso de vitória, ou de um empate caso o Lens vença.

Grupo C

5º jornada (29 novembro)

Sp. Braga-Union Berlim (20h00)

Real Madrid-Nápoles (20h00)

Vida difícil para o Sp. Braga. O Real Madrid já está apurado e precisa de apenas um empate frente ao Nápoles, o que até poderia ser boa notícia para os arsenalistas, desde que consigam vencer o Union Berlim.

Um triunfo frente aos alemães, já eliminados mas ainda com hipóteses de chegar ao terceiro lugar, garantiria desde logo a presença do Sp. Braga na Liga Europa.

A partir daí, as contas complicam-se. Caso o Nápoles vença no Bernabéu, fica desde já apurado e o Sp. Braga eliminado. O mesmo acontece em caso de empate em ambos os jogos, ou em caso de derrota bracarense.

Por outro lado, se o Nápoles perder mesmo um empate do Sp. Braga pode levar a decisão para a última ronda, em confronto direto com os italianos.

Grupo D

5ª jornada (29 novembro)

Benfica-Inter (20h00)

Real Sociedad-Salzburgo (20h00)

A quarta jornada separou águas e ditou a eliminação do Benfica, que tem agora dois jogos para tentar ainda salvar o objetivo mínimo e evitar a pior campanha de Champions da sua história.

Real Sociedad e Inter estão apurados, resta apenas decidir quem será primeiro. Para o Benfica há duas vias possíveis no objetivo de adiar a decisão para a última jornada: tem de fazer melhor que o Salzburgo nesta ronda, ou pelo menos igual resultado.

Neste último caso, precisaria não apenas de ganhar na Áustria na última jornada, mas também fazê-lo de forma a anular a derrota por 0-2 na primeira volta na Luz e garantir vantagem no confronto direto. Em qualquer outro cenário, o Benfica termina no quarto lugar e fora da Europa.

Grupo E

5ª jornada (28 novembro)

Lazio-Celtic (17h45)

Feyenoord-At. Madrid (20h00)

Outro grupo com tudo por decidir e onde mesmo o Celtic, com apenas um ponto, não entra na penúltima ronda formalmente eliminado.

Uma vitória apura o At. Madrid. Mas pode ser o Feyenoord a festejar, se ganhar aos «colchoneros» e a Lazio não vencer o Celtic, uma vez que em caso de igualdade final a três teria vantagem sobre ambos. A Lazio também pode festejar já se vencer, mas para isso precisa que o Feyenoord perca.

Grupo F

5ª jornada (28 novembro)

Milan-Dortmund (20h00)

PSG-Newcastle (20h00)

Chamaram-lhe «grupo da morte» e os resultados confirmaram o equilíbrio que se antecipava. Chegados aqui, a penúltima jornada tem dois duelos decisivos.

Uma vitória em Milão apuraria desde logo o Dortmund. O PSG também pode qualificar-se em caso de vitória, desde que os «rossoneri» não vençam. O Milan não pode apurar-se nesta ronda, enquanto ao Newcastle só a vitória serve para continuar na corrida.

Grupo G

5ª jornada (28 novembro)

Manchester City-Leipzig, 20h00

Young Boys-Estrela Vermelha, 20h00

O duelo entre City e Leipzig, ambos já apurados, pode definir o primeiro do grupo. Para isso, basta um empate aos atuais campeões europeus em título, que podem ainda fazer o pleno nesta fase de grupos.

O lugar de acesso à Liga Europa pode ficar definido no duelo direto entre Young Boys e Estrela Vermelha, se houver um vencedor.

Grupo H

5ª jornada (28 novembro)

Shakhtar Donetsk-Antuérpia, 17h45

Barcelona-FC Porto, 20h00

Cimeira de líderes em Montjuic e o FC Porto com tudo na mão na luta pelo apuramento. Para garantir já o bilhete, precisa de fazer melhor do que o Shakhtar. Quando entrar em campo já terá melhor noção do que isso será, porque os ucranianos jogam mais cedo.

Uma vitória em Barcelona não representaria apenas uma demonstração de força do FC Porto, mas também um passo de gigante, mesmo que adie as contas para a última ronda, na receção ao Shakhtar.

Mesmo uma eventual derrota frente ao gigante catalão mantém as hipóteses em aberto para a última jornada, sendo que para já o FC Porto tem vantagem no confronto direto com o Shakhtar, depois da vitória por 3-1 em Hamburgo.

Quanto ao Barcelona, passa desde já com uma vitória sobre o FC Porto e também lhe pode servir o empate se o Shakhtar não vencer. E o Antuérpia, que tal como o Benfica ainda não somou qualquer ponto, precisa de ganhar para poder continuar a pensar no terceiro lugar.