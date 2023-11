O Celtic, com Paulo Bernardo a titular, perdeu fora de casa com a Lazio por 2-0 e ficou fora das competições europeias.

A equipa escocesa precisava de vencer para manter vivas as aspirações na Europa, mas acabou por sair derrotada de Roma.

Paulo Bernardo foi substituído aos 69 minutos e foi já no banco de suplentes que viu Immobile brilhar.

O avançado foi lançado na partida aos 61 minutos e acabou por ser a grande figura do encontro.

Aos 82 minutos, Immobile estava no sítio certo e finalizou da melhor forma após um primeiro remate de Isaksen.

Pouco depois, aos 85 minutos, o internacional italiano bisou e confirmou a vitória da Lazio.

Até final, o árbitro ainda assinalou um penálti a favor do Celtic por alegada falta de Patric sobre Oh. Contudo, e após rever as imagens no monitor, o juíz reverteu a decisão.

A equipa de Maurizio Sarri é agora líder, à condição, do Grupo E, com 10 pontos. O Atlético de Madrid é segundo classificado, com oito pontos, mas ainda vai defrontar o Feyenoord esta terça-feira.

A equipa neerlandesa ocupa o terceiro posto do grupo, com seis pontos. O Celtic está no último lugar, com apenas um ponto, e já está fora das competições europeias.

