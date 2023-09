O futebolista do FC Porto, Pepe, destacou esta segunda-feira a dedicação do companheiro de equipa e colega de posição, Iván Marcano, na sequência da grave lesão sofrida durante o encontro com o Estrela da Amadora, na passada sexta-feira.

«Já tive uma lesão dessas da mesma gravidade do Marcano em 2009, sei o quanto é difícil, mas também sei que o Marcano vai superar, porque ele é um lutador», começou por dizer Pepe, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Shakhtar Donetsk, da primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

«É uma pessoa que também se cuida muito, que dedica muito tempo do dia a esta profissão e todos nós damos sempre aquela palavra de força ao Marcano. Não só a ele, como a outros jogadores, gosto desse cuidado. Já passei por isso e sei o quanto é importante uma palavra de um companheiro de profissão, numa situação dessas, tão delicada», concluiu o internacional português.

O Shakhtar-FC Porto joga-se a partir das 20 horas de terça-feira, tem arbitragem do italiano Davide Massa e pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.