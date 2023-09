O treinador do Shakhtar Donetsk, Patrick van Leeuwen, revelou que costuma acompanhar o FC Porto, equipa que vai defrontar esta terça-feira na estreia da Liga dos Campeões.

«Olho sempre com atenção e muito cuidado para as equipas estrangeiras. O FC Porto é sempre uma daquelas a que presto atenção, pois tem ideias sobre o futebol iguais às minhas, nomeadamente no desenvolvimento dos jovens, em dar-lhes oportunidades na equipa principal. Também tenho muitos amigos que trabalharam e trabalham no clube, por isso acompanho com atenção», admitiu o técnico na conferência de antevisão ao encontro.

Devido à guerra na Ucrânia, o Shakhtar vai ter de jogar fora do país, esta época na Alemanha, depois de na temporada passada ter competido na Polónia.

«O clube decidiu jogar as provas europeias em Hamburgo, depois de ver várias opções. Desta vez, em Varsóvia era menos interessante. A venda de bilhetes diz que foi uma boa decisão. Estamos muito satisfeitos com a mudança», disse van Leeuwen, que lembrou ainda a comunidade ucraniana que vive na região.

«É muito mais difícil pensar em futebol, quando temos problemas em, simplesmente, viajar de cidade para cidade. Os clubes que participam na Liga da Ucrânia e fazem o melhor que podem para oferecer futebol aos seus compatriotas. Jogamos por todo um país», frisou.

O técnico vai rever Luís Gonçalves, com quem trabalhou no Shakhtar.

«Vou gostar de rever os amigos e é por isso que o FC Porto é um clube que faço questão de acompanhar de perto», sublinhou.

Também na antevisão ao jogo, o capitão Taras Stepanenko culpou o «tradutor» pelo erro de interpretação das suas palavras, segundo as quais o FC Porto era uma equipa «instável e fácil de defrontar». O médio elogiou ainda a forma aguerrida como os adeptos dos dragões defenderam o clube no seu Instagram.

«É uma grande equipa, tal como o Benfica e o Sp. Braga. Vimos os últimos jogos do FC Porto e, na época passada, tiveram um grande desempenho na Champions. O Pepe, com 40 anos, é um jogador absolutamente incrível. Tenho muito respeito pelo FC Porto», vincou.

Stepanenko considerou também que jogar em Hamburgo é positivo. «Quando se soube que íamos jogar em Hamburgo, foram logo vendidos cerca de 37 mil bilhetes para cada um dos jogos. Isso é muito bom.»

«Vivem aqui muitos ucranianos e todos sabemos que os alemães têm ajudado muito a Ucrânia. Queremos dar uma boa resposta no campo e conseguir bons resultados», acrescentou.

O Shakhtar Donetsk recebe o FC Porto esta terça-feira, a partir das 20h00, no jogo de estreia do Grupo H da Liga dos Campeões.