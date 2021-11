Declarações do futebolista do FC Porto, Sérgio Oliveira, à ElevenSports, após a derrota por 2-0 ante o Liverpool, na quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões:

«Acho que pode ser um contrassenso o que vou dizer, mas fizemos uma partida competente apesar de termos perdido por 2-0, até ao golo do Thiago, que desbloqueou o jogo com um grande golo. Até então creio que podíamos ter feito, não sei, três golos no mínimo. Pecámos na finalização, pecámos no último momento, mas temos de sair orgulhosos com o trabalho, obviamente descontentes com o resultado, mas ainda temos o último jogo para batermo-nos com o Atlético.»

«Acho que em todos os jogos deste grupo saímos com um sabor assim amargo, viemos a Anfield criar o que criámos, não podemos ficar contentes com isso, dá-nos algum alento, mas isso não chega. Queríamos ganhar, não conseguimos. Agora é parar, focar no campeonato, ganhar dois jogos e aí sim, com o máximo de orgulho e com os adeptos em casa, tentar passar aos oitavos de final. É ganhar em casa, vamos entrar com a força máxima.»

Otávio: «Só dependemos de nós»

«Acho que fizemos bom jogo, faltou eficácia ofensiva e defensiva, sofremos os golos. É ver o que faltou, para melhorar. Só depende de nós ainda. Só dependemos de nós, temos de ganhar para depender só de nós.»

«Foi uma derrota que ninguém gosta, fizemos um bom jogo aqui, merecíamos outro resultado. É preparar o V. Guimarães e depois pensar na Champions.»