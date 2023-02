O futebolista português João Cancelo, do Bayern Munique, defendeu que os bávaros alcançaram uma vitória merecida em Paris, ante o PSG, na terça-feira, admitindo, porém, que a entrada de Kylian Mbappé configurou uma nova fase no encontro.

«É assim (risos), ele dá muita velocidade ao jogo, é um jogador muito perigoso, é normal um jogador como ele, com o talento que ele tem, mudar o jogo. Para mim, é dos melhores do mundo, senão neste momento o melhor e é assim», afirmou Cancelo, em declarações à Eleven Sports, após o final do encontro.

Kingsley Coman deu vantagem ao Bayern aos 53 minutos e Mbappé foi a jogo aos 57. Ainda marcou um golo, mas foi anulado, por fora de jogo de Nuno Mendes.

«Temos uma grande equipa, penso que controlámos o jogo quase todo, que como equipa fomos melhores e merecemos a vitória», disse ainda Cancelo.