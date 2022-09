O FC Porto perdeu com o At. Madrid em Espanha (2-1), em jogo da primeira jornada do grupo B da Liga dos Campeões.

Os dragões criaram mais perigo ao longo do encontro, ficando em inferioridade numérica quando Taremi foi expulso por acumulação de cartolinas amarelas (82m).

O Atlético pressionou nos minutos finais e chegou à vantagem com um golo de Hermoso ao minuto 90+1. Porém, o mesmo Hermoso cometeu uma grande penalidade pouco depois e Matheus Uribe aproveitou para fazer o 1-1.

Griezmann, 11 minutos depois dos 90, selou o resultado final

No outro jogo do Grupo B, o Club Brugge bateu o Bayer Leverkusen pela margem mínima (1-0).