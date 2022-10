Benfica e Paris Saint-Germain empataram a um golo, no Estádio da Luz, em jogo da terceira jornada do Grupo H da Liga dos Campeões.

A equipa portuguesa entrou bem no jogo, a pressionar alto, mas foi a formação francesa a adiantar-se no marcador, com um golaço de Lionel Messi (22m).

O Benfica restabeleceu a igualdade à beira do intervalo, beneficiando de um autogolo de Danilo, que desviou involuntariamente um cruzamento de Enzo Fernández, que Gonçalo Ramos não tinha conseguido aproveitar.

Com este resultado as duas equipas continuam a partilhar a liderança do grupo, com sete pontos, ainda que o PSG tenha vantagem na diferença de golos.