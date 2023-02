Um golo de Adeyemi garantiu a vitória do Borussia Dortmund sobre o Chelsea (1-0), na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Com Enzo e João Félix no onze, o Chelsea até foi a primeira equipa a festejar um golo, mas Thiago Silva desviou a bola com a mão (e viu cartão amarelo, ao minuto 16).

João Félix mostrou pormenores de classe, uma vez mais, mas à passagem da meia-hora atirou para a bancada quando estava em boa posição para marcar.

Oito minutos depois o internacional português combinou com Havertz e fugiu à marcação na área, mas perante a saída do guarda-redes atirou ao poste.

O Chelsea foi melhor na primeira parte, mas já na segunda parte foi batido em transição rápida. Félix desviou em esforço ao segundo poste, de cabeça, e a equipa do Dortmund conseguiu afastar o perigo e fazer a bola chegar a Adeyemi, que bateu Enzo Fernández em velocidade e marcou para a equipa alemã (63m).

O Chelsea esteve muito perto do empate, ao minuto 78, mas Emre Can tirou a bola em cima da linha, após uma defesa incompleta de Kobel.

Em cima do minuto 90 ainda houve ânimos exaltados junto aos bancos, mas o jogo terminou com um grande remate de Enzo, que viu Kobel negar-lhe o empate com uma defesa junto ao poste.