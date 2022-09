O Sporting recebe o Tottenham nesta terça-feira à tarde (17h45), na segunda jornada do grupo D da Liga dos Campeões.

A equipa de Ruben Amorim vem de três vitórias consecutivas, com um registo de nove golos marcados e zero sofridos. Uma delas, na semana passada, foi no reduto do Eintracht Frankfurt (0-3), no arranque da fase de grupos da Champions.

O Tottenham também garantiu um triunfo na ronda inaugural, batendo em casa o Marselha por 2-0.

A maior incerteza no onze do Sporting prende-se com o centro da defesa. Gonçalo Inácio saiu ao intervalo do jogo com o Portimonense (4-0), com Ruben Amorim a justificar essa decisão com cansaço. O português foi integrado no treino de segunda-feira, pelo que estará à disposição do técnico, que não conta com St. Juste e Luís Neto, que estão lesionados.

VEJA OS ONZES PROVÁVEIS DO SPORTING-TOTTENHAM.

Siga o Sporting-Tottenham, ao minuto, no Maisfutebol.