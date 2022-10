De penálti em penálti até ao apuramento adiado. Uma vitória no Parque dos Príncipes garantia já a presença nos oitavos de final da Liga dos Campeões, por força da vitória do Maccabi Haifa sobre a Juventus, mas Paris Saint-Germain e Benfica ficaram pelo empate (1-1).

Kylian Mbappé foi o elemento diferenciador do duelo da quarta jornada, mas insuficiente para quebrar a invencibilidade do Benfica, que voltou a bater o pé às estrelas do Paris Saint-Germain, num duelo marcado por dois penáltis.

Na ausência de David Neres, lesionado, Roger Schmidt optou por colocar Aursnes descaído à esquerda, remetendo João Mário para o lado direito.

Ainda que a vitória estivesse ainda mais valiosa – ou talvez por isso mesmo -, o jogo começou calmo, e foi preciso esperar 17 minutos pelo primeiro remate, que até pertenceu ao Benfica, com Rafa a rematar por cima.

Na jogada seguinte a equipa portuguesa ainda ficou à espera de um penálti por mão evidente de Hakimi na área, mas esse anseio foi desfeito por um fora de jogo assinalado a João Mário.

Apesar destes sinais positivos, o Benfica parecia mais desconfortável na forma como se organizava defensivamente. Porventura espicaçado pelas últimas notícias, relativas a um alegado desconforto, negadas por Luís Campos antes do jogo, Kylian Mbappé apareceu mais acutilante do que em Lisboa.

O avançado francês colocou cedo a defensiva encarnada em sentido, com algumas arrancadas ameaçadoras, e ao minuto 39 inaugurou mesmo o marcador, de penálti, a punir falta de António Silva sobre Juan Bernat, o substituto do lesionado Nuno Mendes na ala esquerda parisiense.

Mbappé ainda voltou a ameaçar Vlachodimos antes do intervalo, e mesmo após o descanso apareceu com espaço a mais, pela esquerda, a encarar António Silva antes de um remate em arco que saiu perto do poste (52m).

A reação do Benfica só surgiu verdadeiramente a seguir. Um cruzamento-remate de Grimaldo serviu de primeiro sinal, e um desvio de cabeça de Gonçalo Ramos deixou um aviso mais sério para o que se seguiria: Verratti pisou Rafa na área (falta assinalada com recurso ao VAR) e João Mário empatou de penálti (61m).

Gilberto rendeu Bah no meio dos festejos, mas Mbappé continuou a ser uma dor de cabeça do lado direito da perspetiva encarnada. Um corte de Florentino evitou problemas maiores, ao minuto 65, mas a estrela gaulesa ainda festejou um golo, anulado por fora de jogo (86m).

Mbappé acabou substituído em período de compensação, e com isso o Benfica respirou de alívio. O apuramento estava ali à mão, mas um novo empate com o PSG conserva as boas perspetivas para a equipa portuguesa, a dois pontos da passagem.