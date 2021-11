Três dias depois de ter apresentado a sua versão do que é verdadeiramente o futebol - «22 jogadores a correr atrás da bola e no final, Marten de Roon marca», o próprio Marten de Roon viu-se obrigado a fazer uma adenda a essa versão.

A culpa foi de Cristiano Ronaldo, que marcou dois golos no jogo entre a Atalanta e o Manchester United, um deles ando o empate aos red devils perto do final do jogo.

Com fair-play, o jogador holandês voltou a partilhar a publicação com a tal adenda: 22 jogadores a correr atrás da bola e no final, Marten de Roon marca»… «Ou o sacana do Ronaldo».

No final, porém, nem tudo foi perdido para De Roon que partilhou também aquela que diz ser uma «foto perfeita».

«Adoro esta foto perfeita com o meu amigo», legenda numa imagem em que aparece Ronaldo em grande plano e… um bocadinho de De Roon.

I do love this perfect photo with my mate. pic.twitter.com/YjnLhZtflR — Marten de Roon (@Dirono) November 3, 2021

(Imagens vídeo Eleven Sports)