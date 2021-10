Em 1996, com Sérgio Conceição no onze, o FC Porto foi a Itália vencer o AC Milan (2-3) para a fase de grupos da Liga dos Campeões, garantindo um dos triunfos mais saudades pelos adeptos portistas.



Marco Simone e George Weah marcaram para os locais, Artur e Mário Jardel (2) garantiram o triunfo azul e branco.



A equipa de António Oliveira, aliás, fez uma fase de grupos quase perfeita, com cinco vitórias e um único empate, precisamente frente ao AC Milan, no Estádio das Antas (1-1).



25 anos depois e na véspera do reencontro com a equipa italiana, Sérgio Conceição foi questionado sobre aquele duelo histórico em San Siro. «Só me lembro desse jogo porque falaram na imprensa», atirou o técnico do FC Porto, pouco interessado em usar o passado como arma no presente.



Se Conceição é atualmente o treinador principal do FC Porto, onde estão os outros jogadores da equipa portista e do AC Milan? E os treinadores?



Sabia por exemplo que no comando da formação transalpina estava o atual selecionador do Uruguai? E que um dos jogadores é atualmente Presidente da República do seu país?

VEJA ONDE ESTÃO OS JOGADORES DO AC MILAN-FC PORTO DE 1996.