Com a titularidade frente ao FC Porto, Lamine Yamal torna-se no jogador mais jovem titular de sempre na Liga dos Campeões, de acordo com a Opta.



Com 16 anos e 83 dias, o extremo do Barcelona supera o recorde de Celestine Babayaro. O lateral-esquerdo nigeriano estreou-se como titular na Liga dos Campeões pelo Anderlecht frente ao Steaua Bucureste - foi expulso nesse encontro disputado em novembro de 1994.



Yamal é também o mais jovem de sempre a ser titular pelos blaugranas e pela seleção de Espanha.