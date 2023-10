Sérgio Conceição esolheu a mesma equipa para defrontar o Barcelona que iniciou a partida frente ao Benfica, na Luz, na última sexta-feira. Significa por isso que Fábio Cardoso e Carmo voltam a formar a dupla de centrais enquanto Baró reforça o meio-campo com Pepê, Taremi e Galeno no ataque.



Por sua vez, Xavi Hernández, técnico dos campeões espanhóis, decidiu lançar no onze titular João Cancelo e João Félix, os dois portugueses da equipa.



O jogo entre FC Porto e Barcelona, da segunda jornada do grupo H da Liga dos Campeões arranca às 20h00. Poderá acompanhar todas as incidências da partida, ao MINUTO, aqui.



Equipas iniciais:



FC PORTO: Diogo Costa, João Mário, Fábio Cardoso, David Carmo e Wendell; Romário Baró, Eustáquio, Alan Varela e Galeno; Pepê e Taremi;



Suplentes FC Porto: Cláudio Ramos, Grujic, Francisco Conceição, Jorge Sánchez, Nico González, Iván Jaime, Danny Namaso, André Franco, Fran Navarro, Toni Martínez, Evanilson e Gonçalo Borges;



BARCELONA: Ter Stegen, Cancelo, Koundé, Ronald Araújo e Baldé; Oriel Romeu, Gavi, Gundogan; João Félix, Lamine Yamal e Lewandowski;



Suplentes Barcelona: Iñaki Peña, Astralaga, Iñigo Martínez, Ferran Torres, Christensen, Marcos Alonso, Sergi Roberto, Casado e Fermin Lopez;