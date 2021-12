Na análise ao sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, realizado nesta segunda-feira, o diretor para o futebol do Manchester City deixou elogios ao Sporting e destacou as boas relações entre ambos os clubes.

«Conhecemos o treinador, e sabemos como substituíram bem o Bruno Fernandes, com o Pedro Gonçalves a marcar golos. Também temos lá o Pedro Porro, que conhecemos muito bem. Sabemos o que são, e como têm estado bem nestas últimas épocas, com o novo presidente, Frederico Varandas. Sabemos que o Sporting está a voltar a ser um clube de topo em Portugal. Se estás no topo em Portugal, tens de bater FC Porto e Benfica», referiu Txiki Begiristain.

O espanhol lembrou ainda os duelos recentes com o FC Porto para alertar relativamente às dificuldades esperadas.

«O Sporting é uma equipa sólida. Jogam com cinco atrás, e são muito sólidos. Na Champions tiveram uma sequência incrível, estiveram em forma. Sabemos como joga, como ganham os duelos. Não lhes falta capacidade de luta. Temos de estar preparados para isso», acrescentou Begiristian.

«É uma cidade maravilhosa. Sabemos isso porque temos estado ligados ao Sporting, e são pessoas adoráveis. O almoço oficial vai ser fantástico. O problema é que depois vamos ter de ganhar-lhes em campo», concluiu,