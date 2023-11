Depois da pesada derrota no fim de semana na receção ao Bayern, o Dortmund deu uma resposta no Signal Iduna Park e venceu o Newcastle, por 2-0, na quarta jornada do Grupo F da Liga dos Campeões.

A equipa alemã, que já tinha vencido em St. James’ Park, mostrou que tem outro andamento e aproveitou a passividade da defesa inglesa para abrir o marcador aos 26 minutos. Sabitzer combinou com Niclas Fullkrug e o avançado germânico só teve de encostar, na pequena área.

Na segunda parte, os magpies sofreram com a vontade de querer chegar ao empate, permitindo vários contra-ataques. Na sequência de uma bola parada defensiva, Adeyemi lançou a velocidade de Julian Brandt, o alemão ficou em situação de dois para um diante de Tino Livramento, simulou que ia oferecer o golo a Sabitzer, mas puxou para o pé esquerdo e ditou as contas do jogo (79m).

Com esta vitória, o Dortmund sobe à liderança do Grupo F, com sete pontos, mais um do que o PSG, segundo classificado que visita o Milan (dois pontos) ainda esta terça-feira.

Por seu turno, o Newcastle, que se apresentou na Alemanha com algumas baixas, tem quatro pontos e é terceiro classificado à condição.

[Imagens Vídeo Eleven na DAZN]