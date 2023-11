A FIGUR: Rodrigo Zalazar

Recusou-se a baixar os braços; já estava a rubricar uma prestação intensa, mas parece que a inferioridade numérica ainda lhe acrescentou mais crença, mais vontade e mais ganas. Foi o motor do meio campo arsenalistas, a recuperar várias bolas e a pautar o ataque da equipa de Artur Jorge. Num meio campo a dois com Moutinho, disfarçou a inferioridade numérica da equipa de forma assinalável. Recusou-se a entregar as armas.



O MOMENTO: expulsão de Niakaté (30’)

O jogo estava equilibrado, com ligeiro ascendente para o Braga, mais dotado tecnicamente. Num lance imprudente, o central foi a meio do seu meio campo ofensivo pisar a zona do tornozelo de um adversário, acabando expulso. Alertado pelo VAR, após ver as imagens o árbitro mudou a cor do cartão, ficando os bracarenses em inferioridade numérica quando ainda havia meia hora para se jogar.

OUTROS DESTAQUES

Roussillon

O jogador natural de Guadalupe foi um pêndulo no lado esquerdo do Union Berlim, fechando bem o flanco e incorporando igualmente o ataque. O lance do golo, em que fez a assistência, é apenas um exemplo disso.

Álvaro Djaló

O atacante apontou o golo do Sp. Braga, sendo um dos elementos em destaque na manobra ofensiva da equipa portuguesa. Deu muitas dores de cabeça aos adversários, chegando aos doze golos esta temporada.

Gosens

O jogador canhoto foi claramente o mais dotado tecnicamente do conjunto alemão na pedreira. Para além do golo apontado, um bom remate, teve outros pormenores que o evidenciaram pelo corredor esquerdo.

Gomez e Borja

Com o Sp. Braga em inferioridade, foi da amplitude dos seus laterais que os bracarenses conseguiram equilibrar os pratos da balança. Prestação positiva de ambos, fechando bem o flanco e mostrando-se a atacar.