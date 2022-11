O golo de Lionel Messi no empate (1-1) do Paris Saint-Germain com o Benfica, a 5 de outubro no Estádio da Luz, foi eleito o melhor da fase de grupos da Liga dos Campeões, anunciou a UEFA esta sexta-feira.

Aos 22 minutos, o argentino fez o passe para Kylian Mbappé, que tocou para Neymar, tendo o brasileiro assistido Messi, que rematou em arco para bater Odysseas Vlachodimos.

Um autogolo de Danilo, aos 42m, viria a dar o empate aos encarnados no encontro da terceira jornada do Grupo H da Champions.

[IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS]