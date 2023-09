Começou com um empate a zero, o grupo que promete ser um dos mais equilibrados desta edição da Liga dos Campeões.

O histórico Milan recebeu o renascido Newcastle e, apesar do empolgante apoio do público do Giuseppe Meazza, não foi capaz de chegar ao golo.

Os rossoneri tentaram entrar bem no jogo, sem acusar a pesada derrota (1-5) com o Inter, no Derby Della Madonnina, no fim de semana, mas não tiveram eficácia que acompanhasse o empenho que colocaram nas ações ofensivas.

Rafael Leão ainda tentou criar desequilíbrios e dar criatividade à equipa, mas as coisas não lhe saíram bem. No lado inglês, Sandro Tonali não conseguiu ser o maestro que incomodasse o Milan – ele que foi ovacionado de pé quando foi substituído, neste regresso a San Ciro.

O Newcastle conseguiu superar os momentos em que esteve encostado às cordas e resistiu a tudo. E no último minuto até esteve perto de marcar num grande remate de Longstaff (o único enquadrado com a baliza que a equipa britânica fez em toda a partida).

Um ponto que pode ser importante para o Newcastle no grupo F, que também inclui Borussia de Dortmund e Paris Saint-Germain.

Leipzig vence na Suíça

No grupo G, o Leipzig arrancou um importante triunfo fora de casa – foi à Suíça bater o Young Boys por 3-1.

O defesa francês Mohamed Simakan inaugurou o marcador logo aos três minutos. Meia hora depois, o congolês Meschack Elia materializou a reação da equipa da casa – bonito golo com um remate com o bico da bota.

Só que a formação alemã foi mais forte na segunda parte e garantiu os três pontos com golos do médio austríaco Xaver Schlager (73 minutos) e do avançado esloveno Bejamin Sesko, já no tempo de compensação.

O Manchester City e o Estrela Vermelha de Belgrado completam este grupo.