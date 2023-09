A FIGURA: Di Lorenzo

O italiano de 30 anos, a cumprir a sétima temporada no Nápoles, destacou-se pelo corredor direito pela forma como incorporou o ataque e deu amplitude à equipa. Quase sempre bem posicionado, não deu margem ao Sp. Braga pelo seu flanco e apareceu várias vezes em zonas adiantadas do terreno; como é o caso do lance do golo. Apesar de ser na ressaca de um pontapé de canto, o lateral direito aparece bem a encher o pé esquerdo para marcar antes do intervalo.

O MOMENTO: autogolo de Niakaté (88’)

Sucessão de erros do Sp. Braga, após ter chegado ao empate, a acabar por deixar-se empurrar para trás. Uma série de más abordagens, com cortes precipitados deixaram Zielinski em boa posição no lado esquerdo, com espaço já no interior da área. O médio cruzou de forma tensa para o coração da área, onde Niakaté acaba por introduzir a bola na própria baliza ao tentar fazer o corte.



OUTROS DESTAQUES

Osimhen

O avançado Nápoles, que marcou 31 golos na última época, foi sempre uma referência no ataque. O nigeriano desperdiçou uma oportunidade soberana logo aos seis minutos, mas enviou depois uma bola ao ferro e criou perigo por diversas vezes.

Matheus

Com três intervenções de grande nível, logo na fase inicial do encontro, o guarda-redes brasileiro do Sp. Braga ajudou a manter a equipa viva, destacando-se primeiro com uma mancha com as medidas certas perante Osimhen, e depois com duas defesas apertadas junto ao poste.

Zielinski

Completo, o médio polaco foi um dos jogadores mais intensos dos napolitanos, destacando-se pela forma como organizou as movimentações ofensivas da equipa. Fabricou o golo com que os italianos chegaram ao triunfo.

Zalazar

Entrou bem no jogo, foi uma das apostas de Artur Jorge no decorrer da segunda parte, e conseguiu ajudar a projetar o Braga para o ataque. Cruzamento perfeito para o golo de Bruma.