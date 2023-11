A FIGURA: Rodrygo

Um tratado de futebol. O avançado brasileiro, que há algumas semanas até se queixou de jogar no centro do ataque, foi um «vagabundo» na frente e deu um recital. Esteve presente nos três golos, ao assistir Brahim Díaz, lançar a jogada do 2-0 e finalizar com categoria no 3-0.

O MOMENTO: Lunin trava Djaló, 6m

Nunca se saberá o que poderia ter acontecido se aquela bola entrasse. Borja foi derrubado, logo no início do jogo, por Lucas Vásquez na área, mas Djaló permitiu a defesa a Lunin. O remate não foi o melhor do ponto de vista técnico, mas a defesa do guarda-redes ucraniano tem valor.

OUTROS DESTAQUES

Vinicius Júnior

Começam a faltar os adjetivos para o extremo brasileiro. Tirou Fonte do caminho no 2-0 e finalizou com um remate cruzado, além de assistir Rodrygo para o último golo. Com campo aberto, é praticamente imparável.

Lunin

Chamado à última hora para render Kepa, teve pouco trabalho, mas esteve impecável quando interveio. Logo no início, defendeu um penálti e, em tempo de descontos, protagonizou uma defesa fantástica a cabeceamento de Abel Ruiz, mantendo a baliza a zero.

João Moutinho

Foi chamado ao onze inicial e percebeu-se porquê. Com o internacional português, o Sp. Braga ganhou uma capacidade na circulação de bola que mais nenhum jogador do plantel minhoto consegue dar. Na segunda parte, sentiu-se a falta de velocidade na recuperação.

Bruma

Uma exibição de mais a menos, como é natural pelo desgaste da partida. Na primeira parte, foi o principal protagonista do perigo causado pelo Sp. Braga. Voltou a pecar na decisão.