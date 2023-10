Ricardo Horta, jogador do Sp. Braga, em declarações na flash interview da Eleven Sports, após a derrota por 2-1 frente ao Real Madrid, em jogo da terceira jornada do grupo C da Liga dos Campeões:



«Saímos com o sentimento de que era possível [roubar pontos]. Defrontámos uma equipa extremamente talentosa e com muita qualidade. Quando parecia que estávamos bem, eles marcaram. Começámos bem o jogo, mas eles marcaram na primeira oportunidade. Na segunda parte parecia que estávamos melhor outra vez e eles voltaram a marcar. A perder por 2-0 era muito difícil virar o jogo.



Quero salientar o jogo que fizemos. Às vezes precipitámo-nos, podíamos ter mais a bola e evitar perdê-la facilmente. Este tipo de equipas não gosta de estar sem a bola. Tal como disse no primeiro jogo, vamos bater-nos de frente com qualquer equipa. Hoje foi mais uma prova disso. »