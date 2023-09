O Nápoles colocou-se em vantagem frente ao Sp. Braga no Minho, não conseguiu resolver o jogo e esteve perto de regressar a casa com um empate, beneficiando de um «autogolo bizarro» de Niakaté para garantir os três pontos (1-2). Em suma, é este o balanço da imprensa internacional, nas análises ao encontro.

«Em Portugal surgiu o Nápoles habitual, por vezes bonito, nunca controlando realmente o jogo e incapaz de congelar o resultado (…) o golo de Bruma a dez minutos do final libertou mais uma vez os fantasmas em torno do banco azzurri, mas um golo de Niakaté na própria baliza deu ao Nápoles três pontos fundamentais», pode ler-se em La Gazzetta dello Sport.

O Tuttosport, igualmente de Itália, salienta a importância do triunfo para a equipa de Rudi Garcia: «Um golo na propria baliza já perto do minute 90 permite ao Nápoles agarrar os três pontos. Uma vitória importante para a equipa de Rudi Garcia que, após o golo inicial de Di Lorenzo, viu-se empatada pelo cabeceamento de Bruma, antes de chegar à vitória graças ao autogolo de Niakaté. O treinador francês respira de alívio e recupera o sorriso.»

«O Nápoles evitou a surpresa em Braga e conseguiu os três pontos. A equipa de Rudi Garcia, num jogo mais prático que brilhante, deu poucas hipóteses aos locais, que estiveram perto de garantir um ponto. Um golo na própria baliza de Niakaté ao minuto 88 deu a vitória aos italianos», escreve, por sua vez, a Marca.

O jornal AS destaca a fase pouco convincente do Nápoles: «Um golpe de sorte salva o Nápoles. Os azuis venceram o Braga com outra exibição cinzenta, graças a um golo de Niakaté na própria baliza ao cair dp pano. Pizzi ameaçou o 2-2 com um remate ao poste nos descontos (…) O resultado foi melhor que a noite para os napolitanos, que parecem outra equipa em comparação com aquela que dominou a Serie A.»

«O Nápoles assume-se como o grande adversário do Real Madrid na luta pelo primeiro lugar no Grupo C. Como a equipa branca, o campeão italiano arrancou com uma vitória difícil», considera o Sport.

Em França, o L'Équipe considera que o Sp. Braga deu «grandes dores de cabeça ao Nápoles: «Sem conseguir resolver o jogo, os Azzurri viram-se empatados pelos portugueses (84m), que devem lamentar o autogolo de Niakaté já perto do final.»

Por fim, no Brasil, o Globoesporte destaca o autogolo de Niakaté ao minuto 88, pouco depois do 1-1 apontado por Bruma. «Com um autogolo bizarro, o Nápoles arranca com uma vitória fora de casa. A equipa italiana colocou-se em vantagem frente ao Sp. Braga, sofreu o empate e conseguiu o triunfo nos minutos finais, graças a uma falha de Niakaté», pode ler-se.