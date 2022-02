O coordenador técnico da academia do Benfica, Rodrigo Magalhães, projetou o embate dos oitavos de final da Liga dos Campeões ante o Ajax comparando os projetos dos dois clubes, reconhecidos não só, mas também, pelo trabalho feito nos escalões de formação ao longo dos últimos anos.

Em entrevista à Livescore, Rodrigo Magalhães afirmou que o Ajax é uma «referência» na formação e comentou aquilo que foi, nos últimos dez anos, o lançamento de jogadores por parte dos dois emblemas.

«Temos de ter a humildade de reconhecer que o Ajax é a nossa principal referência, no mundo. Mas o Ajax não é melhor do que nós, também temos de o dizer. Se compararmos os jogadores [lançados] nos últimos dez anos, acho que o Benfica está em vantagem», apontou.

Perante isto, o Maisfutebol analisou os futebolistas formados em Benfica e Ajax e que, nos últimos dez anos, jogaram nas cinco principais ligas europeias, as de Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália. O critério para um dado jogador formado num dado clube é o definido pela UEFA. «A UEFA define os jogadores formados nos clubes como aqueles que, independentemente da nacionalidade, treinaram nesse clube ou de qualquer outro da mesma federação durante pelo menos três anos, entre os 15 e os 21 anos de idade».

Estes foram os resultados: o Ajax conduziu 34 jogadores da sua formação às «big-5» e o Benfica 25.

AJAX (34): Toby Alderweireld, Van Der Wiel, Jan Vertonghen, Daley Blind, Stefano Denswil, Joel Veltman, Vurnon Anita, Christian Eriksen, Aras Özbiliz, Davy Klaassen, Niklas Moisander, Mitchell Dijks, Ryan Babel, Viktor Fischer, Jairo Riedewald, Kenny Tete, Ricardo Kishna, Riechedly Bazoer, Donny Van de Beek, Richairo Zivkovic, Anwar El-Ghazi, Sheraldo Becker, Matthijs De Ligt, Deyovaisio Zeefuik, Frenkie De Jong, Kasper Dolberg, Justin Kluivert, Mitchel Bakker, Azor Matusiwa, Jurgen Ekkelenkamp, Dennis Johnsen, Kaj Sierhuis, Sergiño Dest, Brian Brobbey.

BENFICA (25): Luís Martins, Nélson Oliveira, Roderick, João Cancelo, Sidnei, André Gomes, Sílvio, Lindelof, Bernardo Silva, Hélder Costa, Ivan Cavaleiro, Renato Sanches, Gonçalo Guedes, Nélson Semedo, Rúben Dias, Pedro Pereira, Ferro, Alfa Semedo, Florentino, Gedson Fernandes, Jota, João Félix, Nuno Tavares, Tomás Tavares, Tiago Dantas.

O caso Ederson

O caso de um dos futebolistas que passou pela formação do Benfica, valeu uma das maiores transferências do clube na última década e chegou à Premier League, ao Manchester City, foi o guarda-redes brasileiro Ederson Moraes, curiosamente referido por Rodrigo Magalhães.

Porém, e seguindo o mesmo critério da UEFA para jogadores formados num clube, Ederson fica fora da lista dos formados pelo Benfica.

Apesar de ter quatro anos de Benfica, o internacional pelo Brasil fez apenas duas épocas na formação dos encarnados, entre 2009/2010 e 2010/2011. No verão de 2011, saiu para o Ribeirão e rumaria depois ao Rio Ave, de 2012 a 2015. Voltaria ao Benfica ainda com 21 anos, mas já prestes a cumprir 22 e foi já com esta idade que cumpriu três anos de Benfica.

Nesta análise, não foi contemplado o tempo de utilização por parte dos 59 futebolistas em questão que chegaram às «big-5», mas apenas os formados em Benfica e Ajax, à luz dos critérios da UEFA, e que disputaram pelo menos um encontro nesses campeonatos.