Um golo de Jude Bellingham aos 90+4 valeu ao Real Madrid um triunfo de forma dramática sobre o Union Berlim na da primeira jornada do Grupo C, que é composto também por Sp. Braga e Nápoles, que se defrontam esta noite na Pedreira.

Com Diogo Leite a cumprir os 90 minutos, a equipa da capital alemã conseguiu travar o ímpeto dos madridistas quase até ao final. Até que apareceu o «anjo» Bellingham, que num lance de insistência fez justiça no marcador para os «merengues», que não puderam ainda contar com o lesionado Vinícius Júnior.

O Real teve dez vezes mais remates do que os alemães (30-3) e mais do dobro da posse de bola (71%-29%) e no final pôde festejar diante do seu público, no Santiago Bernabéu.

Com este resultado, os espanhóis lideram o Grupo C, com três pontos, e ficam à espera do resultado do Sp. Braga-Nápoles, que tem transmissão em direto na TVI e no Maisfutebol.