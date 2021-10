Declarações do futebolista do FC Porto, Vítor Ferreira, à Eleven Sports, após a vitória por 1-0 ante o Milan, na terceira jornada da Liga dos Campeões:

«Era importante, encarámos o jogo com essa importância, felizmente conseguimos a vitória e, em cima disso, uma grande exibição, penso que dominámos o jogo de inicio a fim, tivemos muito mais oportunidades, faltou se calhar um pouco de eficácia, mas não nos devemos preocupar muito, porque sabemos que mais tarde ou mais cedo o golo chega, temos grandes finalizadores. Hoje foi só, vale na mesma os três pontos.»

«O mais importante é termos essas oportunidades criadas e, mais tarde ou mais cedo, acabamos por fazer golo. Por isso é que não nos preocupamos muito por ter sido só 1-0. Acho que não nos devemos focar muito nisso, mas mais no que criamos, importante e o mais difícil.»

[Entrada em campo depois do 1-0:] «Tentei dar seguimento ao que estava a ser feito, um grandíssimo jogo do Sérgio, tentei dar seguimento. Sabíamos que eles iam tentar vir para cima de nós, tínhamos de ter mais bola, resfriar essa intenção do Milan e acho que estivemos bem até final.»

«Jogar a Champions é o que todo o menino sonha, eu não fui exceção. Sonhei e agora estou aqui, mas quero jogar mais, marcar se for possível. Sinto-me bem e quero continuar.»