Quatro famílias da Grande Lisboa desalojadas devido ao mau tempo foram acolhidas pela Federação Portuguesa de Futebol na Casa dos Atletas.

Ao todo, foram 15 as pessoas, todas do concelho de Oeiras (entre as quais crianças e idosos), que foram recebidas na unidade hoteleira da Cidade do Futebol, informou a FPF.

Recorde-se que a Casa dos Atletas chegou a funcionar como hospital de retaguarda durante um dos períodos mais críticos da pandemia covid-19, auxiliando agora quem está impedido de regressar a casa devido aos danos provocados pelo mau tempo.