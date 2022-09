O Chelsea anunciou Graham Potter como novo treinador para as próximas cinco temporadas.

O técnico inglês de 47 anos sucede assim o alemão Thomas Tuchel, que foi demitido do cargo na passada quarta-feira.

Potter, deixa o Brighton após três épocas no comando técnico do clube do sul de Inglaterra. Antes, orientou o Swansea e o Ostersunds FK, da Suécia.

No passado mês de janeiro, o Maisfutebol tinha traçado o perfil de Graham Potter, caracterizando-o como um treinador pouco ortodoxo que entusiasma o futebol inglês.