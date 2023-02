João Félix foi o principal destaque do Chelsea no empate em casa do West Ham (1-1), ao apontar o golo dos blues. Após a partida, o internacional português mostrou-se confiante no futuro e enalteceu a qualidade da equipa.

«Acho que fizemos um grande jogo e controlámos o jogo. Eles marcaram quando estávamos bem, mas o futebol é assim. Tivemos chances para marcar, mas vamos forte para o próximo jogo», começou por dizer à BT Sports.

«Sinto-me confortável a jogar nesta equipa. Há tanta qualidade que é inacreditável e agora precisamos de lutar juntos e temos tudo para fazer um grande resto de temporada», completou.

Recorde-se que este foi o segundo jogo de Félix no Chelsea, isto depois de também já ter cumprido os três encontros de castigo devido à expulsão na estreia diante do Fulham.