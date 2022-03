O Chelsea vai poder vender bilhetes para o jogo com o Real Madrid, dos quartos de final da Liga dos Campeões, anunciou o governo britânico esta quarta-feira.

Os blues estavam impedidos de vender ingressos, no âmbito das sanções impostas ao dono, o russo Roman Abramovich, mas o executivo britânico acabou por levantar essa limitação para as partidas da Champions e também para outras competições.

Desta forma, o jogo do emblema londrino diante do Real Madrid, a 6 de abril, vai contar com a presença de público nas bancadas de Stamford Bridge e não se realizará à porta fechada tal como era esperado.

A partir desta quarta-feira, o Chelsea pode também vender bilhetes para jogos da Taça de Inglaterra e da Superliga Feminina, desde que a receita não vá para o clube.

O executivo britânico explicou que as receitas serão entregues à federação inglesa que, posteriormente, a vai distribuir por terceiros.

Já na Premier League, os blues só podem disponibilizar bilhetes para jogos fora de Londres e também sem terem acesso às receitas que, neste caso, serão retribuídas pela Liga inglesa.

Ora, assim, no campeonato, apenas os detentores de lugar de época, que já estão pagos, podem assistir aos jogos em Stamford Bridge.