Com a saída de César Peixoto do Moreirense, anunciada neste sábado, a Liga chega às sete trocas de treinador ainda antes de iniciar a 13.ª jornada.

Duas dessas mudanças foram protagonizadas pelo emblema de Moreira de Cónegos, de resto, já que Peixoto tinha entrado a 10 de novembro para o lugar de Ricardo Soares, que três dias depois rendeu Rui Almeida no Gil Vicente.

A troca de treinadores começou em Guimarães, com Tiago a deixar o comando do Vitória após a terceira jornada, e substituído por João Henriques.

Já depois das trocas em Moreira de Cónegos e Barcelos foi o Marítimo a rescindir com Lito Vidigal, após a oitava ronda, e a promover Milton Mendes da equipa sub-23.

Na jornada seguinte o Boavista decidiu prescindir de Vasco Seabra, rendido pelo regressado Jesualdo Ferreira.

Já esta semana o Rio Ave despediu Mário Silva e também foi buscar o substituto à equipa de sub-23, no caso Pedro Cunha, que vai estrear-se nesta 12.ª jornada da Liga.

Com a saída agora de César Peixoto passam assim a ser sete as mudanças de técnico na edição 2020/21 do campeonato.