As autoridades de Wuhan, a cidade onde surgiu a pandemia da covid-19, anunciaram, esta quarta-feira, a proibição de consumo de qualquer tipo de animal selvagem, como pode ler na TVI24.

De acordo com o The Independent, a administração local disse que a cidade pretende tornar-se num «santuário da vida selvagem», isto porque tanto o consumo como a caça de animais selvagens está proibida. Existem, no entanto, exceções como o uso destes animais para estudos científicos, regulação populacional e monitorização de epidemias.

Recordamos que Wuhan, uma cidade localizada na província de Hubei, na China, foi o epicentro da pandemia de Covid-19. Com 11 milhões de habitantes, viu os primeiros casos confirmados no final do ano passado.

No início da pandemia colocou-se a possibilidade da pandemia ter sido transmitida para os humanos através de morcegos ou pangolins, uma espécie de tatu, mas esta teoria nunca chegou a ser comprovada.

A pandemia do novo coronavírus já matou pelo menos 323.370 pessoas e infetou mais de 4,9 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP.