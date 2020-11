O modesto Chorley, que joga no sexto escalão, fez história ao apurar-se para a 3.ª eliminatória da Taça de Inglaterra. A equipa amadora venceu o Peterborough por 2-1 e voltou a despertar a curiosidade dos observadores, não apenas pelo resultado.



Os ingleses estão intrigados com a música que os jogadores do Chorley escolheram para cantar no balneário após cada vitória: «Someone Like You», de Adele.



«Tornou-se um pouco um hino do clube. Não é uma música normal para as equipas cantarem depois das vitórias, mas tem sido um sucesso. Foi o Andy Teague (ndr. jogador) que começou a meter a música e colou», explicou o defesa Scott Leather.