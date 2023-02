Os ciclistas portugueses Amaro Antunes, tricampeão da Volta a Portugal, e João Benta foram suspensos provisoriamente pela União Ciclista Internacional (UCI) por «uso de métodos proibidos e/ou substâncias proibidas».

Na lista de ciclistas suspensos provisoriamente pela UCI, atualizada nesta segunda-feira, consta o nome de Amaro Antunes, vencedor das edições de 2017, 2020 e 2021 da prova ‘rainha’ do ciclismo nacional, que anunciou o final da carreira em 16 de janeiro.

Curiosamente, Antunes comunicou a decisão numa altura em que estava comprometido com a equipa ABTF Betão-Feirense para 2023.

Além do algarvio de 32 anos, também João Benta (Efapel), que anunciou uma pausa na carreira no início de janeiro, depois de ter renovado contrato com a Efapel, encontra-se suspenso provisoriamente por «uso de métodos proibidos e/ou substâncias proibidas», segundo a federação internacional.