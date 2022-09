Mesmo magoada num cotovelo, a ciclista neerlandesa Annemiek van Vleuten sagrou-se campeã mundial de estrada, este sábado, ao vencer a prova de fundo feminina dos Mundiais de Wollongong, na Austrália.

Na quarta-feira, a corredora tinha fraturado um cotovelo ao cair no arranque da estafeta mista, mas superou as dores e mostrou porque é a mais forte do pelotão internacional, juntando este título mundial ao de 2019, bem como às três grandes voltas conquistadas este ano.

Annemiek van Vleuten manteve-se entre as favoritas e, a cerca de um quilómetro da meta, fugiu ao grupo de 12 corredoras que seguia na frente. A belga Lotte Kopecky ficou no segundo lugar e a italiana Silvia Persico concluiu o pódio.

«É a minha mais bela vitória, passei do pesadelo ao sonho. Nunca imaginei que seria possível vencer esta corrida, até porque os meus sonhos tinham ficado em risco devido à fratura no cotovelo», disse a campeão mundial, no final da prova.