Dois meses depois do grave acidente que lhe valeu 20 fraturas no corpo, Egan Bernal, da INEOS, voltou a pedalar na estrada.

«O dia mais feliz da minha vida. Depois de dois meses e 20 ossos partidos, aqui estou, e com ‘ganas’ de mais. Vemo-nos na estrada, ‘muchachos’», escreveu o colombiano, nas redes sociais.

Camilo Castiblanco, vencedor da Volta a França em 2019 e da Volta a Itália em 2021, publicou um vídeo no qual se vê Bernal a pedalar junto de outros ciclistas, num claro sinal de recuperação.

Recorde-se que no dia 24 de janeiro, o colombiano de 25 anos colidiu com um autocarro no Norte de Cundinamarca, nos arredores de Bogotá. Sofreu múltiplas fraturas, além da perfuração dos pulmões, o que obrigou a várias intervenções cirúrgicas.