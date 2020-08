Fabio Jakobsen está a lutar pela vida num hospital polaco, após a violenta queda sofrida na chegada da primeira etapa da Volta à Polónia.



O campeão nacional holandês, que corre com as cores da Deceuninck-Quick Step, foi empurrado contra as barreiras pelo compatriota Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma). Sofreu lesões gravíssimas e ainda atingiu uma pessoa ligada à organização da prova que se encontrava no local da queda.

As informações oficiais escasseiam nesta altura, até porque a equipa de Jakobsen está a procurar jogar pelo seguro e a fazer uma triagem muito rigorosa de todas as notícias relativas ao estado clínico do seu sprinter.

O que se sabe é isto: Jakobsen sofreu traumatismo crânio-encefálico muito grave e tem nariz, faringe e laringe esmagados. «Foi muito difícil entubá-lo devido aos ferimentos no céu da boca. O palato e o trato respiratório superior ficaram completamente esmagados. mas conseguimos entubá-lo, embora tenha perdido muito sangue. O coração está a funcionar bem», referiu a médica Barbara Jerschina aos jornalistas que acompanham a Volta à Polónia.

Relatos não oficiais indicam que Fabio Jakobsen, apesar da violência rara do incidente, não sofreu danos cerebrais irreversíveis. Essa será uma das poucas boas notícias da tarde.

No meio disto tudo, falta falar do 'vilão'. Dylan Groenewegen, também holandês e também sprinter, foi o responsável pela queda de Jakobsen e, assim, o culpado pelas graves lesões do compatriota e de um homem que assistia na meta ao sprint coletivo.



A equipa de Groenewegen já pediu desculpas, mas o gesto não comoveu Patrick Lefevere, diretor desportivo da Quick Step. O dirigente pediu mesmo «irradiação e prisão» para Groenewegen, no que foi acompanhado por várias figuras do pleotão internacional.

Groenewegen, que vai ser pai pela primeira vez em fevereiro, fez duas mudanças de trajetória - algo absolutamente proibido nos sprints - e acabou por projetar com o braço direito o adversário. Àquela velocidade, o despiste só podia ser tremendamente violento.

As imagens da queda são impressionantes: