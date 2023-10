O ciclista português João Almeida confessou que gostava de enfrentar novos desafios no próximo ano, nomeadamente a Volta a França, o Critério do Dauphiné e as clássicas das Ardenas.

«Ainda não foi discutido o calendário, mas gostava de fazer a Volta a França, porque já corri o Giro muitas vezes e começa a ser um pouco repetitivo. Gostava também de fazer o Dauphiné ou a Volta à Suíça e outro tipo de corridas. Se calhar, ir às clássicas das Ardenas […]. [Ter] outros desafios acho que é importante também como corredor», assumiu o ciclista de A-dos-Francos numa entrevista à newsletter da Federação Portuguesa de Ciclismo.

O corredor da UAE Emirates tem insistido que quer se estrear no Tour e assegurou que essa ideia «não depende» da presença de outros nomes grandes da sua equipa, como Tadej Pogacar, campeão em 2020 e 2021 e vice nas últimas duas edições, atrás de Jonas Vingegaard.

«Mas também é um ano em que temos os Jogos Olímpicos, depois temos a Vuelta a começar em Portugal… também é bastante especial. Temos de gerir bem o calendário. Pessoalmente, antes de saber que ia começar em Portugal, o meu objetivo era só o Tour e os Jogos Olímpicos, obviamente se for [convocado], e, se calhar, deixar a Vuelta como um plano B, se me sentisse bem. Começando em Portugal… raramente acontece uma grande Volta começar no nosso país, então acho que era muito bom fazer a Vuelta», reconheceu.

Almeida, que conseguiu ser top-10 em 22 das 25 corridas por etapas em que participou desde 2020, quer agora experimentar outro tipo de provas.

«Nos últimos anos, tenho-me vindo a focar bastante nas provas por etapas, faço muito poucas provas de um dia. A única vez que fiz [uma clássica das Ardenas, a Liège-Bastogne-Liège, em 2021], até me senti bastante bem, mas é uma corrida diferente do que estou habituado e a preparação terá de ser diferente», realçou.

Com 25 anos, o ciclista não define metas para a carreira, porque gosta «de ter objetivos a longo prazo» e prefere «ir ano a ano e ir melhorando».

«Já fiz um pódio numa grande Volta, se pudesse fazer mais pódios ou até vencer… sabemos que atualmente é muito difícil. Estar a discutir as corridas é o meu objetivo de carreira» concluiu o português.

João Almeida, refira-se, terminou a época como 10.º melhor ciclista de 2023 no ranking da União Ciclista Internacional.