Rui Costa terminou a época como a tinha começado: a ganhar. No dia em que conquistou mais uma vitória, cortando a meta em primeiro na Taça do Japão, o ex-campeão do mundo dá a conhecer o nome da equipa que vai representar na próxima época: trata-se da EF Education – EasyPost. O contrato tem um ano de duração, como o Maisfutebol conseguiu confirmar.

A equipa norte-americana é dirigida por Jonathan Vaughters e conta com ciclistas de renome, como o equatoriano Richard Carapaz, os colombianos Rigoberto Urán e Esteban Chavez, o belga Jens Keukeleire ou Neilson Powless, dos Estados Unidos.

Aos 37 anos, Rui Costa demonstrou que ainda pode ser muito útil. Este ano, na Intermarché-Circus-Wanty, obteve cinco vitórias. No início da temporada venceu o Trofeo Calvia, o Tour de Valência - e uma etapa dessa prova. Em setembro ganhou a décima quinta etapa da Volta a Espanha.

A equipa belga perdeu patrocinadores e teve de reduzir o orçamento, o que inviabilizou a continuidade do ciclista português. Rui Costa já tinha prometido anunciar o nome da equipa que iria representar no próximo ano – na verdade, ainda não o fez oficialmente, mas já se sabe que vai reforçar a estrutura da EF.