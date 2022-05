João Almeida abandonou a Volta a Itália em bicicleta, confirmou o Maisfutebol/CNN Portugal.

O ciclista português testou positivo à covid-19 e já não vai alinhar à partida da 18.ª etapa, nesta quinta-feira.

Almeida foi o único ciclista da Team Emirates a testar positivo.

O ciclista de A-dos Francos acordou com dor de garganta e febre e a notícia abalou a equipa, numa altura em que o português era quarto da geral.

João Almeida começou a quarta-feira no pódio, mas no início da última subida sentiu bastantes dificuldades e ficou para trás com os principais concorrentes a ganharem-lhe tempo. Isso redundou na queda para o quarto posto, numa altura em que o Giro de Itália entra numa fase decisiva com etapas de comtanha e contrarrelógio.

(em atualização)