O ciclista português André Soares conquistou, este domingo, a medalha de ouro na corrida de pontos dos Jogos Surdolímpicos a decorrer em Caxias do Sul, no Brasil.

O desportista luso chegou assim ao segundo pódio a nível pessoal na competição, depois do bronze conseguido no contrarrelógio.

André Soares somou 63 pontos e venceu de forma clara, com mais 19 pontos do que o francês Steeve Touboul, segundo classificado. Já o também português João Marques terminou em 13.º.

O ciclista referiu que a prova foi «muito difícil», mas ficou satisfeito com a «tática» adotada. «Ataquei logo nas primeiras voltas e fiz metade do percurso isolado na frente, a controlar. Estou muito satisfeito com esta minha primeira participação nos Jogos, o ouro é super. Nunca esperei este resultado», disse à comunicação social do Comité Paralímpico de Portugal.