A nona etapa do Giro corre-se nesta domingo e traz com ela as primeiras grandes dificuldades de montanha nesta edição da prova na ligação de 191 quilómetros de Isernia a Blockhaus.

O dia, que tem cinco contagens de montanha, termina com uma rampa de primeira categoria e chegada a 1.665 metros de altitude, sendo expectável que os favoritos, nos quais se insere João Almeida, procurem fazer a diferença.

ACOMPANHE AQUI OS QUILÓMETROS FINAIS DA 9.ª ETAPA DO GIRO.