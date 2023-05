Brandon McNulty, colega de João Almeida na UAE Team Emirates, venceu a 15.ª etapa do Giro.

O ciclista norte-americano integrou a fuga do dia e bateu ao sprint o irlandês Ben Healy e o italiano Marco Frigo.

Numa etapa com algumas dificuldades de montanha mas com chegada plana a Bergamo, João Almeida ainda tentou mexer com a corrida nos quilómetros finais, deixou bons sinais, mas não conseguiu ganhar terreno à concorrência.

A camisola rosa continua a ser vestida pelo francês Bruno Armirail (Groupama-FDJ), que tem 1:08 minutos de vantagem sobre Geraint Thomas (INEOS), 1:10 sobre Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e 1:30 minutos sobre João Almeida, que cruzou a meta no 13.º lugar à frente dos rivais.

Nesta segunda-feira, o pelotão goza do último dia de descanso antes de uma semana final de muitas dificuldades.