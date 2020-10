O jovem ciclista português João Almeida, da Deuceninck-Quick Step teve uma entrada em grande no Giro de Itália ao ser segundo classificado no contrarrelógio da primeira etapa.

João Almeida foi batido apenas pelo italiano Filippo Ganna, campeão do mundo de contra-relógio, que cumpriu os pouco mais de 15 km em menos 22 segundos do que o português.

Tendo em conta que Ganna vai vestir a camisola rosa na segunda etapa, o português de 22 anos vai para a estrada com a camisola dos pontos.

No domingo corre-se a segunda etapa, entre Alcamo e Agrigento, com os ciclistas a terem de ultrapassar duas contagens de montanha de quarta categoria, a última coincidente com a meta.