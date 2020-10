João Almeida (Deceuninck-Quick Step) conservou a liderança da classificação geral da Volta a Itália, numa 11.ª etapa ganha pelo francês Arnaud Démare (Groupama-FDJ).



O corredor francês, que já tinha vencido três etapas do Giro, concluiu os 182 quilómetros entre Porto Sant'Elpidio e Rimini em 4:03:52 horas, batendo ao sprint Peter Sagan (BORA-hansgrohe), segundo classificado, e o italiano Simone Consonni (Cofidis), que terminou em terceiro.



A tirada não provocou alterações nos primeiros lugares da geral, com João Almeida, após cortar a meta no 22.º lugar, a manter-se na liderança com 34 segundos de vantagem para o segundo colocado, o holandês Wilco Kelderman (Sunweb), e 43 para o terceiro, o espanhol Pello Bilbao (Bahrain-McLaren).

A 12.ª etapa, que se vai realizar esta quinta-feira, tem 204 quilómetros e cinco montagens de montanha, três de terceira e duas de quarta categoria.