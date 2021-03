O ciclista português João Almeida (Deceuninck-Quick Step) terminou esta terça-feira o Tirreno-Adriático na sexta posição da classificação geral, na prova italiana ganha pelo esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates).

Na sétima e última etapa da 56.ª edição da prova, Wout van Aert (Team Jumbo-Visma) venceu o contrarrelógio individual em San Benedetto del Tronto, numa etapa que não provocou grandes alterações na geral, à exceção da subida de João Almeida ao sexto lugar (ganhou uma posição).

Wout van Aert terminou o ‘crono’ de 10,1 quilómetros com um tempo ‘canhão de 11’06 minutos, contentando-se com o segundo lugar na geral, a um minuto e três segundos de Pogacar, que foi quarto no ‘crono’, gastando mais 12 segundos que o belga da Jumbo-Visma. O pódio da etapa ficou completo com o suíço Stefan Küng (Groupama-FDJ, segundo a seis segundos) e o italiano Filippo Ganna (INEOS, terceiro a 11 segundos).

Na geral, a seguir a Pogacar e Van Aert, ficou Mikel Landa (Bahrain-Victorious), a 03’57 minutos. Almeida, que foi sétimo no ‘crono’ a 24 segundos, encerrou o Tirreno-Adriático a 04’54 minutos de Pogacar.

João Almeida protagonizou, assim, o melhor resultado português nesta prova, nos últimos 35 anos, igualando ainda o segundo melhor resultado luso de sempre. Acácio da Silva detém a melhor prestação, com o segundo lugar de 1985, tendo sido sexto no ano seguinte, posto agora igualado pelo caldense.

Quanto a outros portugueses, Nelson Oliveira ficou no 68.º lugar da geral, a mais de 41 minutos de Pogacar. Ivo Oliveira foi 106.º, a quase 55 minutos do seu companheiro de equipa.