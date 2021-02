O irlandês Sam Bennett venceu, esta sexta-feira, a sexta e penúltima etapa da Volta aos Emirados Árabes Unidos, na chegada ao sprint a Palm Jumeirah, após os 165 quilómetros iniciados na ilha de Deira.

Bennett, colega de equipa do português João Almeida na Deceuninck – Quick-Step, bisou na prova, uma vez que já tinha ganho a quarta etapa, vencendo agora novamente uma tirada, ao fim de 03:32.23 horas. Em segundo lugar ficou o italiano Elia Viviani (Cofidis) e, em terceiro, o alemão Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), com o mesmo tempo.

Na classificação geral, sem perdas nos primeiros lugares, com chegada integrada no pelotão, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) segue líder, com os mesmos 45 segundos de vantagem para Adam Yates (Ineos) e um minuto e 12 segundos para João Almeida, que mantém a terceira posição, de pódio.