Tadej Pogacar vai ser operado à mão esquerda devido a uma queda na clássica Liège-Bastogne-Liège, vencida pelo ciclista da casa Remco Evenepoel.

«Tadej Pogacar sofreu fraturas no escafoide esquerdo e no osso semilunar. O escafoide vai precisar de cirurgia», informou o diretor médico da UAE Emirates, equipa do ciclista esloveno.

Pogacar, que vinha de uma semana perfeita com vitórias na Amstel Gold Race e na Fleche Wallone, era o principal favorito para a mítica corrida de 258 quilómetros, mas desistiu na sequência da queda ao quilómetro 84.

Numa altura em que faltam pouco mais de dois meses para o Tour, Pogacar está, assim, em dúvida para a corrida francesa que venceu em 2020 e 2021. «É muito cedo para falar sobre o Tour. Temos de esperar para ver como vai decorrer a operação antes de pensar no resto. Esperemos que tudo corra bem. Faremos figas para que o Tadel possa recuperar-se rapidamente», apontou Mauro Gianetti, diretor da UAE Emirates.

Remco Evenepoel venceu a Liège-Bastogne-Liège pelo segundo ano consecutivo, tendo cruzado a meta isolado e com mais de um minuto de avanço sobre Thomas Pidcock e Santiago Buitrago, segundo e terceiro classificados, respetivamente.