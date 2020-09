Michal Kwiatkowski foi o vencedor da 18.ª etapa da Volta a França. O ciclista polaco deu à INEOS a primeira vitória nesta edição da prova, naquela que foi a última etapa de montanha.

Kwiatkowski cortou a linha da meta abraçado ao companheiro Richard Carapaz: os dois chegaram isolados a La Roche-sur-Foron, comuna francesa da região dos Alpes.

Wout Van Aert foi terceiro, a um minuto e 51 segundos, dois segundos à frente do esloveno Primoz Roglic, que liderou o grupo dos favoritos à geral, seguido do compatriota Tadej Pogacar, com o mesmo tempo.

Roglic tem 57 segundos de vantagem na classificação geral sobre Pogacar e 01.27 minutos sobre Miguel Ángel López, que perdeu um segundo para adversários.